عبد الناصر محمد يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية مع الأندية

وصل عبد الناصر محمد المشرف على الكرة في إنبي إلى مقر اتحاد الكرة من أجل حضور اجتماع الجبلاية مع الأندية . الجبلاية مع الأندية . ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية مصير الدوري الممتاز للموسم الحالي بجانب مناقشة تعديلات اللائحة. الممتاز للموسم الحالي بجانب مناقشة تعديلات اللائحة. ويحضر اجتماع اتحاد الكرة اليوم ٦ أندية هم الأهلي وطلائع الجيش وانبي ووادي دجلة والاتحاد السكندري والمقاصة.

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