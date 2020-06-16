عبد الناصر محمد يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية مع الأندية

وصل عبد الناصر محمد المشرف على الكرة في إنبي إلى مقر اتحاد الكرة من أجل حضور اجتماعالجبلاية مع الأندية .
ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية مصير الدوريالممتاز للموسم الحالي بجانب مناقشة تعديلات اللائحة.
ويحضر اجتماع اتحاد الكرة اليوم ٦ أندية هم الأهلي وطلائع الجيش وانبي ووادي دجلة والاتحاد السكندري والمقاصة.
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