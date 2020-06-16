لاعب فرنسي من أصول مصرية يشعل الميركاتو الصيفي

دخل اللاعب الفرنسي ذو الأصول المصرية التونسية، هيثم حسن، لاعب فريق شاتورو الفرنسي، دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية من أجل ضمه الصيف المقبل.
حسبما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن هيثم حسن اللاعب الفرنسي الجنسية الذي يملك أصولًا مصرية تونسية،تتصارع عليه العديد من الأندية الفرنسية مثل موناكو وإنجي ونيس، ومن إسبانيا نادي فالنسيا من أجل خطف موهبة فريق شاتورو.
كما أن الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من ناديواتفورد الإنجليزي، الموسم الماضي مقابل 20 مليون يورو لكن تم رفضه من إدارة النادي الفرنسي.
هيثم حسن من مواليد 2001، لأب مصري وأم تونسية، وصعد للفريق الأول مع ناديه ويلعب كمركز جناح.
ويلعب حسن مع نادي شاتورو الذي ينشط في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، ومثل اللاعب المنتخب الفرنسي للشباب في خمس مباريات.
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