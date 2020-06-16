ميسي “الجديد” على وشك تحطيم رقم ميسي “الحقيقي”

يمكن أن يصبح مراهق ريال مايوركا “لوكا روميرو” والملقب بـ “ميسي المكسيك” هو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة رسمية في الدوري الأسباني.

اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا -المولود في 18 نوفمبر 2004 – تم ضمه إلى قائمة فريق “فيسينتي مورينو” لمواجهة فياريال مساء اليوم، وإذا ظهر في اللقاء، سيكون أصغر لاعب يلعب في الليجا على الإطلاق.

ولد روميرو في مدينة دورانجو المكسيكية، وهو يحمل ثلاث جنسيات – المكسيكية والأرجنتينية والإسبانية – وقد مثل الأرجنتين حتى فئة تحت 17 سنة على مستوى الشباب.

وذكرت كل من “إلموندو” و”آس” كيف أن أسلوب لعبه يشبه كثيرًا أسلوب نجم برشلونة “ليونيل ميسي” وكيف أن هناك قدرًا كبيرًا من الإثارة المحيطة بمستقبله.

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وصل روميرو إلى إسبانيا وهو في الثالثة من عمره عندما عاش لأول مرة في فيلانويفا دي كوردوبا، وهو الآن مقيم في مايوركا ، حيث يدفع النادي تكلفة إقامته وراتبه – الذي يقال إنه يساوي ألف يورو شهريًا – وجميع إيجاراته وفواتير الخدمات.

وقع للنادي عندما كان عمره 10 سنوات في عام 2015 وبدأ التدريب مع فريق مايوركا الأول هذا الشهر، وقد يظهر لأول مرة ضد الغواصات الصفراء.

يذكر أن ليو ميسي كان هو أصغر لاعب ظهر في مباريات الليجا بتاريخ يسبق تاريخ ولادة اللاعب الذي نتحدث عنه، في شهر أكتوبر من عام 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي “فرانك ريكارد”.