رياضة | حسم موقف محمد صلاح من المشاركة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم موقف محمد صلاح من المشاركة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من المشاركة أمام إيفرتون في أولى مباريات الريدز بعد عودة الدوري الإنجليزي المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

واشارت صحيفة «ميرور» البريطانية فإن ثنائي ليفربول المصاب محمد صلاح وأندي روبرتسون خاضا مباراة ودية اليوم الإثنين وبالتالي سيكونان جاهزان لمواجهة إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد» أمام إيفرتون.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة صلاح وروبرتسون أمام إيفرتون كانت محل شك، بعدما غاب النجمين عن مباراة ودية مع بلاكبيرن روفرز والتي أقيمت على ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي، لكن مشاركتهما اليوم في المباراة الودية أثبت جاهزيتهما الكاملة.

يذكر ان مباراة ليفربول امام إيفرتون، قد تحسم بشكل كبير اللقب لصالح الريدز، في حال فوز الريدز وخسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال.