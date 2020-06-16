رياضة | الخطيب يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع الجنايني لحسم ملف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع الجنايني لحسم ملف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الإجتماع برئيس اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية لبحث عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم وأيضًا مناقشة لائحة النظام الأساسى.

ووصل الخطيب بجانب كل من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ومسؤولي وادى دجلة وطلائع الجيش ومصر المقاصة وإنبي .

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ويحضر الإجتماع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومعه محمد فضل وسحر عبد الحق وجمال محمد علي وأحمد عبدالله مع مسؤولي الأندية .

وتنناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.