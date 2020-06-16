رياضة | نيمار يتجاهل باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يتجاهل باريس سان جيرمان من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي رفضا عرضا ماليا ضخما من النادي الباريسي لتجديد تعاقده معه.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يسعى لتجديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي، والذي ينتهي تعاقده في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة بأن نيمار رفض مبلغ 100 مليون يورو من النادي الفرنسي والذي عرضه عليه كمكافأة مقابل تجديد تعاقده بسبب رغبته في الانتقال إلى برشلونة والعودة إلى النادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة بأن مسؤولو نادي باريس سان جيرمان يخشون تكرار المفاوضات هذا الصيف مع اللاعب البرازيلي من قبل برشلونة للتعاقد مع نيمار.