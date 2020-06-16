رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رينيه فايلر لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق وموقف المعارين خلال الفترة المقبلة.

وأصبح كل من المهاجم المغربي وليد أزارو المُعار لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية،وصالح جمعة لاعب وسط الفريق خارج حسابات فايلر تمامًا فى الموسم القادم .

وكان رينيه فايلر قام بتصريحات من قبل يؤكد عدم حاجته لخدمات صالح جمعة الذي لم يشارك معه فى أى مباراة أو حتي الدخول فى أى قائمة لقاء وطالبه بالبحث عن عرض للرحيل من أجل أن يشارك .

بينما يتمسك فايلر بعدم عودة وليد أزارو لعدم الإقتناع به خاصة أن السويسري وافق على رحيله يناير الماضي وتعاقد مع اليو بادجي مما يجعل فرص الثنائي الموسم القادم صعبة للغاية فى التواجد داخل القلعة الحمراء.

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من جانبه، تلقى النادي الأهلي صدمة مفاجأة بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي منذ فترة للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وتحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر منذ عدة أيام ويتبقى انهاء الاتفاق مع نادي المقاولون العرب.

ولكن نفى أحد المقربين من طاهر محمد كل الأنباء المنتشرة حول قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

ويملك طاهر محمد طاهر حاليا عرض أوروبي وعروض أخرى خليجية وكان نادي المقاولون العرب أكد عدة مرات أنه لن يوافق على رحيل اللاعب في نهاية الموسم إلا للاحتراف في أوروبا ولن يتم الموافقة على انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.