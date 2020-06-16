رياضة | مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، والذي يسعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى استكمالهم خلال الفترة المقبلة .

وتوقفت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الجديد والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى العالم خلال الأشهر الماضية.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس الإيطالي سيواجه أولمبيك ليون في تورينو، ونابولي سيلعب ضد برشلونة في إسبانيا ضمن مباريات الإياب دور ال 16 يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وأشارت: "مباريات ربع النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من 12 إلى 15 أغسطس ،على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 من نفس الشهر، ولقاء النهائي يوم 23".

بينما مباريات الدوري الاوروبي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورج وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس .