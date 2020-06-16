رياضة | نيوكاسل يقترب من ضم نجم لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يقترب من ضم نجم لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء، عن اقتراب نادي نيوكاسل من الفوز بخدمات المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو. وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي نيوكاسل يتفوق على الثنائي ليفربول ومانشستر يونايتد في حسم التعاقد مع المهاجم الإيطالي. وأضافت الصحيفة بأن نادي نيوكاسل مستعد لدفع مبلغ 135 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإيطالي بحيث يحصل نادي لاتسيو على 55 مليون يورو نظير انتقال اللاعب، فيما يتقاضى إيموبيلي راتب سنوي صافي يقدر بـ8 مليون يورو. ويحتل إيموبيلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 27 هدف.

Advertisements