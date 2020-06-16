رياضة | اتحاد الكرة يجتمع مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبحث عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يجتمع مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبحث عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام حاليًا داخل قاعة المؤتمرات بالاتحاد المصري لكرة القدم،إجتماع بين مسؤولي اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية وبين أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني من أجل بحث عودة بطولة الدوري هذا الموسم ومناقشة لائحة النظام الأساسى.

ويحضر الإجتماع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومعه محمد فضل وسحر عبد الحق وجمال محمد علي وأحمد عبدالله مع مندوبي الأندية .

ويجتمع اليوم الثلاثاء أيضًا عقب إجتماع مندوبي القسم الثاني عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع 6 أندية من الدوري الممتاز لبحث عودة بطولة الدوري المصري بجانب مناقشة لائحة النظام الأساسى .

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ويجتمع اليوم كل من النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بجانب أندية الاتحاد السكندري ووادى دجلة وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة .

مع مسؤولي الاتحاد.

ويتناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.