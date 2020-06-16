رياضة | عبد الله السعيد "البريمو".. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد "البريمو".. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة المصرية بشغف كبير عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف لـ 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم وتسبب في حالة شلل تام بكافة المجالات ومنها الرياضة التي تأثرت بشكل سلبي من الفيروس اللعين.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضي في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام عودة الأندية المصرية للتدريبات الجماعية بداية من يوم 20 يونيو الجاري، على أن تعود منافسات المسابقات الرياضية ومن بينها الدوري الممتاز يوم 25 يوليو وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب "الوصيف" بـ 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بتسجيله 13 هدفًا مع فريقه، من بينها 4 ركلات جزاء، يليه في الترتيب محمد شريف مهاجم إنبي وسجل 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل عودة منافسات الدوري المصري مجددًا:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 13 هدفًا

2- محمد شريف (إنبي) 9 أهداف

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون / تونس) 7 أهداف

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4- وليد سليمان (الأهلي) 6 أهداف

5- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف

6- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 5 أهداف

8- أحمد زيزو (الزمالك) 5 أهداف

9- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف

10- محمد سمير (المقاولون العرب) 5 أهداف

11- جونيور أجايي (الأهلي) 5 أهداف

12- فادي فريد (أسوان) 5 أهداف.