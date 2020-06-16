رياضة | تعافي لاعب ليفربول من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعافي لاعب ليفربول من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبه النيجيري تايوو أونيي، المعار لفريق ماينز الألماني، يتعافى بشكل جيد من إصابته في الرأس، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أوجسبورج في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان قد اضطر للخروج على محفة خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس الأول الأحد، بعد تعرضه لالتحام قوي وسقوط شديد.

وتابع النادي أن أونيي نقل إلى أحد المستشفيات وخضع للأشعة التي أكدت عدم وجود كسر، وبقى في المستشفى للخضوع للملاحظة.

وأشار ليفربول إلى أن أفراد الطاقم الطبي لكل من ناديي ليفربول وماينز، على تواصل دائم بخصوص حالة اللاعب، وسيجرى تقييم حالته قبل اتخاذ أي قرار بعودته للمشاركة.