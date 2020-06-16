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رياضة | حسن الراهب: حصلت على كافة مستحقاتي من النصر السعودي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسن الراهب: حصلت على كافة مستحقاتي من النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسن الراهب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عدم وجود مستحقات مالية متبقية له لدى ناديه السابق النصر، مؤكدا أنه تسلمها جميعها منذ عام 2019.

ونشر الراهب، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لخطاب إنهاء كافة أموره المالية مع النادي، وعلق قائلا :"جمهور نادي النصر الحبيب، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي ولا زلت أحبكم وسأظل".

وأوضحت صحيفة "" ، أن الخطاب المرفق تضمن توقيع اللاعب على استلامه لكافة مستحقاته لدى النصر، الفائز بلقب دوري كأس الأمير الموسم الماضي.

وكان الراهب قد انضم إلى النصر عام 2012 قادما من فريق نجران، حيث حقق مع الفريق بطولة الدوري مرتين عامي 2014  و2015 ، وبطولة كأس ولي العهد عام 2014 .

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