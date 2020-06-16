شكرا لقرائتكم خبر عن بإنذار على يد محضر.. «آل الشيخ» يمهل «الخطيب» أسبوع لرد المبالغ المالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنذارًا على يد محضر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخبره بمنحه فرصة لمدة أسبوع لرد الهدايا العينية والتبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب «آل الشيخ» رئيس الأهلي برد تلك المبالغ خلال ذلك الوقت بتوجيهها إلى صندوق «تحيا مصر».

وكان مجلس إدارة النادي الاهلي قد اتخذ قرارًا في وقت سابق بإعادة كافة التبرعات والهدايا المقدمة من «آل الشيخ» أثناء رئاسته الشرفية للنادي، فيما طالب بلجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة لمراجعة كافة تبرعات رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الإنذار والذي جاء نصه كالآتي:

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب

إنذار المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب