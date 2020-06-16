شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المحترفين للاسكواش يتوج «الشوربجي» و«الشربيني» الأفضل في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش نتائج جوائز الأفضل هذا الموسم في مختلف الفئات، وتوج محمد الشوربجي ونور الشربيني بفئة الكبار.

وكشف اتحاد المحترفين على نتيجة التصويت الخاصة بالجماهير ورابطة اللاعبين.

وحصل محمد الشوربجي على جائزة أفضل لاعب في الموسم أما نور الشربيني فحصلت على جائزة أفضل لاعبة في الموسم بعد فوزها بلقب بطولة العالم

وحصل المصري مصطفى عسل على جائزة أفضل لاعب شاب، والمصرية هانيا الحمامي على جائزة أفضل شابة.

وذهبت جائزة أفضل روح رياضية إلى على فرج على مستوى الرجال، ورنيم الوليلي على مستوى السيدات.

وتم اختيار لحظة فوز الفرنسية كاميل سيرم ببطولة الأبطال (جي بي مورجان) هي الأفضل في الموسم.

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