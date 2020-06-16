شكرا لقرائتكم سموحة يقرر عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الإدارى لسموحة اللاعبين بالعودة للتدريبات بشكل طبيعى يوم السبت المقبل على أن يتم عمل كشف طبى لكل لاعب على حدى يوم الجمعة المقبل .

ويهدف الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حمادة صدقى للإطمئنان على حالة جميع اللاعبين الصحية قبل الإنخراط فى التدريبات وحتى لا يكون هناك لاعب لديه أعراض وباء كورونا ويتم مخالطته بباقى اللاعبين .

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالامس عن عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى ، على أن يتم عودة الدورى يوم 25 يوليه المقبل .

من ناحية اخرى اقترب عاطف حنفى مدير الكرة بسموحه من تولى منصبه السابق فى النادى مرة أخرى بعد الإتفاق على كافة التفاصيل مع فرج عامر رئيس النادى خاصة وأنه يعرف كل كبيرة وكبيرة عن الفريق .

Advertisements

كان عاطف حنفى رحل عن صفوف الفريق مع تعاقد مجلس الإدارة مع التوأم حسن ، ونظرا لوجود إبراهيم حسن كمدير للكرة رحل حنفى وتولى نفس المنصب فى فاركو الذى ينافس على الصعود لدورى الأضواء فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى .ويعانى حاليا فريق سموحه من عدم وجود مدير للكرة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى رحب كثيرا بعودة عاطف حنفى من جديد خاصة وانه عمل سويا عندما كان صدقى مديرا فنيا للموج الأزرق من قبل .أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أن قرار الدولية بعودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، هو قرار بعودة مسابقة الدوري العام وعودة جميع المنافسات ولا يحمل تفسيراً آخر، وأضاف حطب في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" والذي يقدمه سيف زاهر عبر إذاعة أو سبورت: لا يوجد فتح مطلق أو عودة مطلقة، الأمر متوقف على تطورات انتشار وباء كورونا المستجد، وما يمكن أن تحمله الفترة المقبلة.

أضاف حطب: ليس من حق الأندية أن ترفض عودة النشاط لأسباب صحية، فالدولة درست الموقف من جميع جوانبه وخاصة الصحية وتأمين اللاعبن، وإذا كنا في وضع طبيعي هل كان يحق للأندية أن تخرج لتطالب بإلغاء المسابقة، هذا كلام غير منطقي.

واستطرد حطب: يجب أن يكون هناك ثقة في مؤسسات الدولة والدراسات التي أجرين من أجل عودة النشاط، هذه الفترة تدريبية وتجريبية، وننتظر عما ستسفر عنها، ولكن إذا كانت الأندية ترفض عودة النشاط لأسباب فنية فهذا أمر آخر.

كان الدكتور أشرف صبحى قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.