شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: قرار عودة الدوري يحتمل المرونة وتجنبنا ذروة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، يحتمل المرونة وفقاً لمتغيرات فيروس كورونا، مضيفاً أن الوزارة تجنبت فترة الذروة في انتشار الوباء لتحديد موعد العودة، وقال وزير الرياضة في "لايف اليوم السابع": الفترة الماضية أدخلنا القطاع الرياضي في مصاف قطاعات الدولة المختلفة وحصلنا على الاعفاءات الضريبية ومديونية البنوك، مثل جميع القطاعات الكبرى، كان يجب أن نمنح فترة زمنية للأندية لفتح أبوابها لمدة أسبوعين من أجل التجهيز والتطهير والتعقيم.

أضاف الوزير: لا يوجد عمل انساني تضمن أن يتم كما خطط له، ولذلك نقوم بالمتابعة والمراقبة، منحنا المسئولية الذاتية لضمان أكثر درجة من النجاح، ومتوقع أن تحدث بعض الموضوعات الخفيفة عكس ما نريد ولكننا لن نيأس.

وقال الوزير: في حالة عجز النادي عن تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة، سنقوم بالمساعدة والتعليم وأخر قرار سيكون الغلق.

واستطرد أشرف صبحي: سمحنا بدفع الاشتراكات في الفترة الماضية لتدعيم الأندية، ووضعنا دراسة مجدولة، ونحترم الرأي والرأي الآخر، من 15 إل 30 يونيو لا يوجد نشاط إطلاقاً، ومع ذلك ستبدأ الأندية الاعداد في 20 يونيو، حتى 25 يوليو، وفقاً لدراسة مع الاتحاد المصري.

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واسترسل الوزير: التنظيم منوط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إذا حدث ما يعطل عمله، فعليه أن يرفع الموضوع إلينا، فإذا تفاقمت الأزمة هناك مرونة لإصدار قرار حكومي آخر من قبل الادارات المتخصصة، وعموما الدراسات حددت فترة زروة الفيروس من منتصف يونيو حتى آخر يوليو، ولذلك تجنبناها في عودة النشاط.

واختتم الوزير في هذا الشأن: منحنا الاتحاد كافة الصلاحيات بعد قرار بدء المسابقات إذا رأى أمر أخر مع جمعيته العمومية يخاطبنا ولكل حادث حديث.

في سياق متصل، يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز في الوقت الحالي، بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية اليوم بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم اجتماع غدًا الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.