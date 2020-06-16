شكرا لقرائتكم فايلر يحدد الخامسة مساءا موعد لتدريبات الأهلي اليومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الخامسة مساءاً موعداً لتدريبات الفريق اليومية بعد عودة النشاط الكروي، ويتواجد فايلر حالياً في سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته فيما يتواجد جهازه المعاون في القاهرة لقيادة التدريبات لحين عودته، وأكد مسئولو الأهلي أنهم سيتخذون كل الإجراءات للحفاظ على سلامة اللاعبين كاشفين أنهم على تواصل مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من أجل إبلاغه بالقرار ووضع خطة المرحلة المقبلة.

Advertisements

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.