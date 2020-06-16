شكرا لقرائتكم اجتماع بين الخطيب ومصيلحي وماجد سامي في الأهلي قبل جلسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وماجد سامي رئيس مجموعة وادي دجلة، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ويعقد الخطيب جلسة مع الثنائي قبل اجتماع اتحاد الكرة الذي ينطلق بعد قليل لحسم مصير الدوري ومناقشة تعديلات اللائحة.

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كان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أعلن عودة النشاط الكروي بداية من 25 يوليو المقبل على أن تبدأ الفرق التدريبات من يوم 20 يونيو.

يعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجناينى، بروتوكولًا طبيًا على مسئولى الأندية فى اجتماع اليوم، حيث يتولى د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.

ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى