اجتماع بين الخطيب ومصيلحي وماجد سامي في الأهلي قبل جلسة اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم اجتماع بين الخطيب ومصيلحي وماجد سامي في الأهلي قبل جلسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وماجد سامي رئيس مجموعة وادي دجلة، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
ويعقد الخطيب جلسة مع الثنائي قبل اجتماع اتحاد الكرة الذي ينطلق بعد قليل لحسم مصير الدوري ومناقشة تعديلات اللائحة.
كان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أعلن عودة النشاط الكروي بداية من 25 يوليو المقبل على أن تبدأ الفرق التدريبات من يوم 20 يونيو.
يعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجناينى، بروتوكولًا طبيًا على مسئولى الأندية فى اجتماع اليوم، حيث يتولى د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.
ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى
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