شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : 4 صالات عملاقة لاستضافة كأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً من أجل الخروج في أبهى صورة ممكنة في استضافة كأس العالم لكرة اليد العام المقبل، وقال وزير الرياضة في "لايف اليوم السابع": طالما هناك تخطيط وعمل جيد لدينا قدر من الثقة، فكأس أمم أفريقيا كان لدينا أسبوع واحد فقط لاتخاذ القرار بأن نكون جاهزين في 4 أشهر فقط لاستضافة البطولة واجتازنا هذا التحدي بنجاح.

أضاف الوزير: بدأنا إنشاء الصالات بعدما توليت مسئولية الوزارة، وطورنا صالة استاد القاهرة، ولدينا أربع صالات بإمكانيات كبيرة جداً، في عامين فقط أسسنا صالات عملاقة.

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واستطرد أشرف صبحي: هدفنا إخراج أفضل عمل ممكن وأن يكون أداء منتخبنا على المستوى، لعكس الصورة الحقيقية لمصر مثل أمم أفريقيا، ومستعدين لاستضافة أي حدث رياضي في حالة وصول عرض رسمي من الاتحاد الأفريقي.

كان الدكتور أشرف صبحى قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.