إنذار على يد محضر.. تركي آل الشيخ يطالب مجلس الأهلي بإعادة الملايين والساعات

أرسل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك ألميريا الإسباني، إنذار على يد محضر للنادي الأهلي يطالبه فيه برد الملايين والساعات التي أهداها لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب. وطلب تركي آل الشيخ في المحضر على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الأهلي بشأن مخاطبته لوزير الشباب والرياضة بالحصول على موافقة لإعادة كل ماقدمه مالك ألميريا من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة القلعة الحمراء. وأوضح تركي في المحضر أنه في حالة الالتزام برجوع المبالغ فسيتم توجيهها إلى صندوق تحيا مصر خلال أسبوع من إستلام الإنذار وإلا سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



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