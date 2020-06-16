علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر السابق على التجديد لباتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك قائلا:" دخل التاريخ".

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق بشكل رسمي، مع زيادة راتب المدرب بقيمة 20%.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع المدير الفني في منزله، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.

وأضاف إبراهيم سعيد:" كارتيرون حقق بطولات لأنه يمتلك فريق جيد ودخل التاريخ لانه يعتبر أول مدير فني أجنبي يتم التجديد له في ولاية مرتضي منصور".

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كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: "كارتيرون دخل التاريخ بإعتباره أول مدرب أجنبي يتم التجديد له في عهد مرتضى منصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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