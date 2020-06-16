الامارات | نادي دبي لسباقات الهجن يعلن برنامجه السنوي.. ويحدد موعد انطلاق الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي لسباقات الهجن يعلن برنامجه السنوي.. ويحدد موعد انطلاق الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباقات الهجن اليوم برنامجه السنوي للسباقات بميدان المرموم، إذ تقرر انطلاق الموسم في 30 أغسطس بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم) للقايا واليذاع، فيما تبدأ تحديات سن الحقاقة في الثالث من سبتمبر، وتدشن فعاليات سن الكبار (الثنايا والحول والزمول) بداية من 7 سبتمبر.

وكشف البرنامج السنوي لنادي دبي لسباقات الهجن اقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي، خلال الفترة من 23 يناير وحتى 4 فبراير العام المقبل، فيما تقرر إقامة مهرجان ختامي المرموم اعتباراً من 28 مارس وحتى 8 أبريل.

Advertisements

وكان اتحاد سباقات الهجن والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلنا عن عدد من الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في السباقات، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، حيث تم منع خروج الهجن من العزب قبل الساعة السادسة صباحا، وفي حالة عدم الالتزام تتم مخالفة صاحبها وتتضاعف في حال التكرار.

وتقرر أن تفتح المضامير الساعة السادسة والنصف صباحاً، مع الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة بين الأفراد والعاملين. وتم كذلك منع تركيب الآليات في المضمار، على أن يتم تركيبها بالعزب، مع ضرورة التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار، وتقرر تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط، وكذلك مُنع التجمع في ميادين السباقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news