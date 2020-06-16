الامارات | نيمار يرفض 100 مليون يورو.. ويتمسك بالعودة إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرفض 100 مليون يورو.. ويتمسك بالعودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن رفض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الحصول على 100 مليون يورو، نظير تمديد عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ما بعد 2022، في ظل الرغبة الملحة للدولي البرازيلي في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، وأماله في الانتقال إلى "كامب نو" في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن: "نيمار لا يزال متمسكاً بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة واللعب في استاد "كامب نو"، ورفضه كافة الإغراءات المقدمة من ناديه الحالي باريس سان جيرمان، ومن ضمنها 100 مليون يورو، نظير تمديد العقد".

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وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، ليوناردو أراوجو، يخشى تكرار وضع الميركاتو الصيفي الماضي، بوجود مفاوضات عديدة من برشلونة، للحصول على خدمات نيمار.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن: "لدى ليوناردو، مخاوف ايضاً بشأن استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل من دون تجديد العقد، وبالتالي سيكون النادي مجبراً على بيعه في صيف 2021، وقبل نهاية عقده بعام واحد".

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