الامارات | مصر تحدد موعد عودة دوري كرة القدم.. وباقي الأنشطة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحدد موعد عودة دوري كرة القدم.. وباقي الأنشطة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت وزارة الشباب والرياضة المصرية رسميا عدداً من القرارات والضوابط الجديدة، التي تمهد للعودة التدريجية للنشاط الرياضي في مصر، حيث ستبدأ الأندية بذلك خلال الفترة من 15 إلى 30 الجاري، بالإعداد والتجهيز لاستقبال الأنشطة الرياضية وتطهير وتعقيم الملاعب، ومن ثم عودة النشاط التدريجي.

وكانت الرياضة المصرية توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما توقف الدوري المصري والذي يتصدره الأهلي، وتتبقى منه 17 جولة. وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في بيان صحافي، استئناف النشاط التدريبي للرياضات غير التلامسية بين الأول من يوليو المقبل، وحتى الحادي والثلاثين منه، مثل التنس والدراجات، والألعاب ذات الملاعب المفتوحة، كما يبدأ في نفس الفترة التدريب في الألعاب متوسطة التلامس، كالجمباز وتنس الطاولة.

وتقرر تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد رياضي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومخاطبة جميع الأندية المشاركة في المنافسات لإجراء اختبار كورونا على جميع العناصر المشاركة في المنافسات، واستبعاد النادي غير الملتزم بهذه التدابير.

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وأضاف البيان: فيما يتعلق ببطولة الدوري، كشف أشرف صبحي عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية بداية من 20 الجاري، مع إتاحة بدء المنافسات الرسمية لانشطة اتحاد الكرة من 25 يوليو المقبل، أي أن الأندية ستحصل على شهر كفترة إعداد قبل استئناف البطولة في أخر يوليو، أو أول أغسطس على أقصى تقدير، مع ضرورة رفع رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والفنية وجميع العاملين مع تطبيق القواعد الخاصة ومنها التباعد الجسدي لكافة العاملين في الملاعب والاستادات.

وتم وضع ضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبي، إعتبارا من مطلع يوليو، حيث يمكن بدء معسكرات وتدريبات المنتخبات المتأهلة لمناقشات طوكيو 2021 مع ضرورة عدم استخدام غرف تغيير الملابس، حيث يقوم اللاعبون بارتداء ملابسهم داخل غرف الفنادق والنزول إلى الملعب مباشرة.

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