شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: الزمالك قد يتراجع عن ضم «المثلوثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت صحيفة «المغرب» التونسية احتمالية تراجع نادي الزمالك عن التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكان معز المستيري، رئيس فرع كرة القدم بنادي الصفاقسي، قد أكد اقتراب القلعة البيضاء من حسم صفقة «المثلوثي»، قبل أن تثير الصحيفة التونسية التساؤلات عن إمكانية فشل الصفقة.

وقالت الصحيفة إن الأحاديث كثرت حول تمسك الزمالك بالتعاقد مع «المثلوثي» مقابل مبلغ مادي كبير، قبل أن تشير إلى وجود ما أطلقت عليه «بعض الأصداء القادمة من القاهرة» تفيد بإمكانية تراجع الزمالك عن إتمام الصفقة في ظل عدم توقيع اللاعب على عقود حتى اللحظة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الموقف من النادي المصري قد يغير وجهة اللاعب الذي يحظى باهتمام عدد من الأندية الخليجية والتونسية وعلى رأسها نادي الترجي.