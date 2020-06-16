شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريـال مدريد يعلن بيع مدافعه لبلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني رسميًا بيع مدافعه الشاب خافي سانشيز لنادي بلد الوليد، الذي يرأسه النجم البرازيلي السابق للميرنجي الظاهرة رونالدو.

وقال ريـال مدريد، في بيان رسمي نشره على موقعه اليوم الثلاثاء: «ريـال مدريد وريـال بلد الوليد توصلا لاتفاق على انتقال اللاعب خافي سانشيز».

وأضاف: «النادي يرغب في توجيه الشكر لخافي سانشيز لالتزامه واحترافيته وتصرفاته المثالية طوال كل تلك السنوات منذ انضمامه إلى الأكاديمية في عمر الـ 8 عام 2005، ويتمنى له الحظ الجيد في مرحلته الجديدة».