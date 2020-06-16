شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان سيصارع لضم «يوفيتش» من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ميلان للصراع من أجل التعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن «يوفيتش» يحظى باهتمام كبير من الروسونيري، إذ يخطط النادي الإيطالي لبيع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل توفير المال الكافي للتعاقد مع المهاجم الصربي في الصيف.

وكان «يوفيتش» قد انضم إلى ريـال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلا أنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتأتي مشاركاته قليلة قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، فيما تعرض لإصابة في منزله قبل استئناف النشاط مباشرة ليغيب عن فريقه في المباريات القادمة كذلك.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى استعداد النادي الملكي للتخلي عن خدمات مهاجمه الصربي في حالة واحدة فقط وهي دفع المبلغ المطلوب فيه وهو 50 مليون يورو.