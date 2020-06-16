شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان سيصارع لضم «يوفيتش» من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ميلان للصراع من أجل التعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن «يوفيتش» يحظى باهتمام كبير من الروسونيري، إذ يخطط النادي الإيطالي لبيع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل توفير المال الكافي للتعاقد مع المهاجم الصربي في الصيف.
وكان «يوفيتش» قد انضم إلى ريـال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلا أنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتأتي مشاركاته قليلة قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، فيما تعرض لإصابة في منزله قبل استئناف النشاط مباشرة ليغيب عن فريقه في المباريات القادمة كذلك.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى استعداد النادي الملكي للتخلي عن خدمات مهاجمه الصربي في حالة واحدة فقط وهي دفع المبلغ المطلوب فيه وهو 50 مليون يورو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
46,289
-
تعافي
12,329
-
وفيات
1,672
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان سيصارع لضم «يوفيتش» من ريـال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.