شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري» يبحث عن لقبه الأول مع يوفنتوس أمام فريقه السابق نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث المدرب ماوريتسيو ساري عن لقبه الأول مع يوفنتوس عندما يلاقي فريقه السابق نابولي، الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في روما، وذلك قبل أيام من استئناف الدوري المحلي المعلّق منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيكون يوفنتوس مرشحًا قويًا لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة وإحراز لقبه الرابع عشر، بعدما تنازل الموسم الماضي عن سلسلة من أربعة ألقاب متتالية لسقوطه في ربع النهائي أمام أتالانتا صفر-3،في المقابل، توّج نابولي خمس مرات، آخرها في 2014.

وتسلم «ساري» مهامه على رأس الادارة الفنية في «السيدة العجوز» مطلع هذا الموسم، بعد سنة جدلية يتيمة أمضاها مع تشيلسي الانجليزي أحرز خلالها لقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليج».

لكن قبل ذلك، أمضى ابن الحادية والستين ثلاثة مواسم مع نابولي، حيث صارع بشدة على لقب الدوري المحلي مع يوفنتوس المتوّج في آخر ثمانية مواسم، قبل ان يرحل عن النادي الجنوبي لخلافه مع مالك النادي المثير للجدل أيضًا أوريليو دي لورنتيس.

وادعى المدرب أنه عرف بقرار إقالته من نابولي وتعيين كارلو أنشيلوتي بدلًا منه، من خلال مشاهدته التلفزيون.

لكن «دي لورنتيس» ردّ عليه بقسوة، الاثنين، وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «لقد خانني (ساري)، غادر بحجة المال المبتذلة، أجبرني على التغيير ولا يزال لديه عقد لسنتين».

وكانت العودة الأولى لـ«ساري» إلى ملعب «سان باولو» قد انتهت بالخسارة 1-2 في يناير الماضي، لكن فريقه يتصدر الدوري راهنًا بفارق 24 نقطة عن نابولي السادس، وسيفتتح معركة نهاية الدوري مطلع الأسبوع المقبل مع لاتسيو وصيفه بفارق نقطة.

ويبحث «ساري» عن لقبه الثاني فقط في مسيرة تدريبية على مدى ثلاثين سنة، عندما يخوض مواجهة نابولي الخميس في روما، وذلك بعد تنقله مع عدة أندية متواضعة في إيطاليا منذ عام 1990.

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ويحوم الشك حول مشاركة الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس لمعاناته من إصابة عضلية بفخذه، علمًا بأنه ساهم بشكل كبير في إحراز نابولي لقبه الأخير في الكأس عام 2014، وكان هداف الدوري «سيري أ» في موسم 2015-2016 مع 36 هدفًا.

وتتركز الأنظار على مهاجم يوفنتوس الآخر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إهداره ركلة جزاء ضد ميلان في اياب نصف النهائي الجمعة الماضي، والذي انتهى بالتعادل السلبي، ليتأهل «بيانكونيري» بفضل هدف الذهاب في ملعب سان سيرو (1-1).