شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يوجه رسالة لـ«السيسي» بعد قرار عودة نشاط كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب توجيهاته لعودة النشاط الرياضي. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تحية خاصة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته إعادة الحياة إلى طبيعتها بعودة النشاط الرياضي وآستئناف الدوري العام». وأضاف: «لقد توقعنا ذلك لفهمنا لطبيعة فكر الدولة في إسعاد الجماهير المصرية وحب التقدم ومواجه الصعاب بروح من التحدي المحسوب». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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