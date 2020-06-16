شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يوجه رسالة للرافضين عودة الدوري: محاولة الهروب من فشلكم مكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محاولات الأندية لألغاء الدوري المصري واستكمال مسابقة الكأس.

ونشر جمعة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «صباح الخير، الواحد بيستعجب من ردود الفعل على تأكيد وزير الرياضة على استكمال الموسم الكروي في مصر من ناس المفروض تتمناه يرجع ولكن نواياهم سيئة».

كان أشرف صبحي وزير الرياضة أكد أن مسابقة الدوري المصري سيتم استكمالها في 25 يوليو المقبل.

وتابع جمعة: «ناس بتحارب علشان الكورة مترجعش، ولا يمكن فيروس كورونا قبل يوليو ٢٠٢٠ هيكون مختلف عن كورونا بعد يوليو ٢٠٢٠».

وقال: «محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة وإلا ماكنتم تطلبوا الكأس والدوري الجديد في أغسطس».

واختتم: «وبعدين اللاعبين بيلعبوا خماسي وأفراح عادي يعني ومتي كان عندنا دوري منتظم، شوية ضمير أيدي مطوية».

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