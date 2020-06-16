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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخلافات تهدد استكمال موسم 2020 من منافسات دوري البيسبول الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
ألمح مسؤول بدوري البيسبول الرئيسي الأمريكي (إم.إل.بي) مساء أمس الاثنين إلى أن المنافسات المتبقية في موسم 2020 باتت مهددة بالإلغاء، بعدما تزايدت حدة الخلافات بين رابطة الدوري واتحاد اللاعبين.
وتتواصل الخلافات منذ أسابيع بين الرابطة واتحاد اللاعبين حول عدد المباريات ورواتب الللاعبين وتفاصيل أخرى، وذلك بعدما جرى تعليق منافسات الموسم قبل فترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال روب مانفريد، مفوض دوري البيسبول، في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن" أمس الاثنين إنه "ليس واثقا" من استئناف منافسات الموسم.
وأضاف :"أعتقد أن هناك خطر حقيقي، وطالما أنه لا يوجد حوار (مع اتحاد اللاعبين)، فسيستمر هذا الخطر."
وجاء ذلك متناقضا بشكل كبير مع ما صرح بع مانفريد للشبكة نفسها قبل أيام، حيث كان قد صرح قائلا :"بلا شك، سنستأنف منافسات دوري البيسبول الرئيسي هذا العام... بنسبة 100 %."
وقال توني كلارك الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين، إنه "شعر بالاشمئزاز" إزاء تراجع مانفريد عن كلمته، "والتهديد بإلغاء الموسم."
وأضاف كلاك في بيان نشر عبر تويتر :"أي حديث حول أن اتحاد اللاعبين قام بتأخير التقدم فيما يتعلق ببروتوكولات الصحة والسلامة، هو غير صحيح تماما."
وكانت رابطة الدوري قد اقترحت على اتحاد اللاعبين يوم السبت الماضي تقليص عدد مباريات الموسم من 162 إلى 72، مع ضمان حصول اللاعبين على 70 % من الرواتب.
لكن اتحاد اللاعبين رفض المقترح في اليوم التالي، وذكر في بيان أن تقليص الموسم سيعني تقليصا في الأجور بقيمة "مئات الملايين"، معتبر أن ذلك "لن يكون عادلا بالنسبة للاعبين."
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