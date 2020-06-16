- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حسن الراهب: حصولت على كافة مستحقاتي من النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
كشف حسن الراهب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عدم وجود مستحقات مالية متبقية له لدى ناديه السابق النصر، مؤكدا أنه تسلمها جميعها منذ عام 2019.
ونشر الراهب، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لخطاب إنهاء كافة أموره المالية مع النادي، وعلق قائلا :"جمهور نادي النصر الحبيب، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي ولا زلت أحبكم وسأظل".
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الخطاب المرفق تضمن توقيع اللاعب على استلامه لكافة مستحقاته لدى النصر، الفائز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي.
وكان الراهب قد انضم إلى النصر عام 2012 قادما من فريق نجران، حيث حقق مع الفريق بطولة الدوري مرتين عامي 2014 و2015 ، وبطولة كأس ولي العهد عام 2014 .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الراهب: حصولت على كافة مستحقاتي من النصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.