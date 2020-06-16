شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يخاطب الأهلي لتجديد استعارة عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب طلائع الجيش إدارة الأهلي لتجديد استعارة عمار حمدي صانع العاب الفريق الأحمر الشاب لمدة موسم إضافي بعد انتهاء اعارته للطلائع نهاية الموسم الجاري، لينضم للعديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات المهاجم الشاب ومنها الاتحاد السكندري وبيراميدز، في الوقت الذي يوجد اتجاه بالأهلي لعودة اللاعب لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة، فضلاً عن كون اللاعب لايزال تحت السن وبالتالى لن يشغل مكاناً فى القائمة الحمراء، ولكن فايلر من مدرسة المدربين التى ترفض تكدس اللاعبين فى القائمة، وبالتالى حال نجاح الأهلى فى تدعيم الهجوم بلاعبين جيدين سواء أجانب أو مصريين، فى ظل وجود أكثر من اسم مرشح للعب للأهلى، أبرزهم جاكسون موليكا وسيرينو وطاهر محمد طاهر، فقد يتم الموافقة على رحيل اللاعب، ولكن إدارة الأهلى ستتجه وقتها لإعارته وليس بيعه، خاصة أن هناك قناعة تامة بإمكانيات اللاعب الشاب البدنية والفنية، وأنه سيكون مستقبل النادي فى خط الهجوم.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبيرعلى عودة الثنائي محمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهمت بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).