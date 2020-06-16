شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الرماية عن عودة النشاط الرياضي : قرار سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، أن قرار عودة النشاط الرياضى تدريجيا سليما ، مؤكدا أن إتباع اللاعبين والاتحادات بالإجراءات الإحترازية هو الحل الأمثل للتصدى لفيروس كورونا واستكمال الأنشطة الرياضية .
وقال رئيس الرماية، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة لعودة النشاط خاصة فى ظل الإعداد لبطولة العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر أكتوبر المقبل .
وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن أن ميدان العاصمة الإدارية الجديدة المقرر أن يستضيف بطولة العالم للأطباق المروحية "خرطوش" فى المرحلة النهائية من التشطيب، خاصة أن البطولة فى أكتوبر المقبل حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالاستضافة تسير بشكل جيد فى ظل إعلان الحكومة مسبقا عن عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو .
ويبحث رئيس إتحاد الرماية مع وزار الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الأمور الخاصة بالوفود فى ظل قرب إعادة حركة الطيران، فضلا عن مناقشة عودة المنتخب إلى المران إستعدادا للمنافسات .
وأكد الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.
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