شكرا لقرائتكم وكالة مكافحة المنشطات تستعد لسحب عينات من الرياضيين بعد قرار عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، أن الوكالة تستعد لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب ، مشيرًا إلى ان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا طلبت سحب عينات من اللاعبين خلال فترة التوقف الا ان الوكالة المصرية طلبت تأجيل سحب العينات حتي عودة النشاط مرة أخرى.

وأشار مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ، في تصريحات خاصة ، إلي أن النادو حذر جميع الرياضيين من خلال خطابات إلي الاتحادات واللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة ، بعدم تناول المنشطات والمكملات الغذائية خلال فترة توقف النشاط الرياضي، خاصة أن المواد المحظورة تستمر في الجسم لمدة 9 شهور ما يعني فترة الحظر لن تحمي اللاعب.

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حذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ، الرياضيين من أدوية البرد التي تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة ، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تناول الفواكة والخضروات التي تحتوي علي فيتامين سي الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام علي تناول اي مواد محظورة.

وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس "كوفيد-19" ، بات يمثل "حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي"، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات، لاسيما مع التحضير لأولمبياد طوكيو 2021 ودورة الألعاب البارالمبية".