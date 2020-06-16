شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوبي القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جلسة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى ، مع مندوبى القسم الثانى ، بمقر اتحاد الكرة ، لمناقشة اجراءات عودة الدورى وأيضا لائحة النظام الأساسى ، قبل ارسالها الى الفيفا لاعتمادها ، على أن يعقد جلسة يوم الأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة ، وشهدت الجلسة حضور أعضاء اللجنة الخماسية ، و مندوبى أندية المجموعة الأولى بالقسم الثانى .

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ومن المقرر ان يشهد الاجتماع حضور 12 ناد من المجموعة الأولى من أندية القسم الثانى ، حيث تقوم اللجنة الخماسية بعرض لائحة النظام الأساسي ومطالبة كل نادٍ بمقترحات جديدة لإضافتها على اللائحة قبل إرسال النسخة الأخيرة منها إلى مسئولي الاتحاد الدولي –فيفا- لاعتمادها قبل إرسالها إلى الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها فى الجمعية العمومية المقبلة والتى لم تحدد موعدها بعد.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.