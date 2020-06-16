شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يخاطب لاعبيه الأجانب بالعودة لمصر مع استئناف حركة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى من الجهاز الإدارى بالفريق سرعة مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة المتواجدين فى بلادهم منذ توقف النشاط الكروى فى مصر لتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مصر فور فتح المجال الجوى للإنضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بالأمس بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .

ويعانى الإتحاد السكندرى من غياب أربعة محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية

وقد أكد محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى أن ناديه أصبح فى ورطة حقيقية بعد قرار عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى وعودة النشاط الكروى يوم 25 يوليو المقبل بسبب عدم وجود لاعبيه المحترفين وغلق المجال الجوى بين الدول فى الوقت الحالى وصعوبة عودتهم فى الوقت الحالى ، بالإضافة إلى ضرورة دخولهم العزل الصحى قبل انخراطهم مع زملائهم فى التدريبات .

Advertisements

من ناحية أخرى عقد محمد مصيلحى اجتماعاً اليوم بفرع النادى بسموحة بحضور طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم بالنادى، عبد الجليل إمام مدير الكرة، جاسر شمس المدير التنفيذى ، أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و بعض قيادات الجهاز التنفيذى بالنادى .

و ناقش الحضور الاستعدادات الخاصة بعودة النشاط الرياضي و بدء التدريبات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم و قطاع الناشئين في حال استئناف النشاط من جديد ووضع الآليات التي ستتبعها إدارة النادي و كذلك تدابير الحماية الخاصة باللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية خلال أداء هذه التدريبات .

وأستعرض رئيس النادي مع طلعت يوسف رؤيته المستقبلية الخاصة بفريق الكرة واستعدادات الفريق فى حال استئناف النشاط للمرحلة المقبلة بصفة عامة.

وأكد محمد مصيلحى على جميع الحضور بضرورة الأهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على صحة جميع اللاعبين و جميع العاملين بالمنظومة الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة القادمة ، و أن هذه الإجراءات الاحترازية لابد و أن تكون في مقدمة أهتمامات الجميع فى حال أستئناف النشاط من جديد ، و أستعرض الدكتورعمرو الأشلم طبيب الفريق الأول خلال الاجتماع الخطة التى سيتبعها و الاشتراطات الصحية التى سيتم اتخاذها لتنفيذ توجيهات رئيس النادى .