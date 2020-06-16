شكرا لقرائتكم سموحة يستقر على عودة عاطفى حنفى لمنصب مدير الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عاطف حنفى مدير الكرة بسموحة من تولى منصبه السابق فى النادى مرة أخرى بعد الإتفاق على كافة التفاصيل مع فرج عامر رئيس النادى خاصة أنه يعرف كل كبيرة وكبيرة عن الفريق .

وكان عاطف حنفى رحل عن صفوف الفريق مع تعاقد مجلس الإدارة مع التوأم حسن ، ونظرا لوجود إبراهيم حسن كمدير للكرة رحل حنفى وتولى نفس المنصب فى فاركو الذى ينافس على الصعود لدورى الأضواء فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى .

ويعانى حاليا فريق سموحة من عدم وجود مدير للكرة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى رحب كثيرا بعودة عاطف حنفى من جديد خاصة وانه عمل سويا عندما كان صدقى مديرا فنيا للموج الأزرق من قبل .

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من ناحية أخرى رحب مسئولو سموحة بتجديد إعارة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المعار للموج الأزرق حتى نهاية الموسم الجارى بعد تألقه اللافت مع الفريق ، بالإضافة لظهوره بشكل جيد مع المنتخب الاولمبى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى استضافتها مصر مؤخرا وحصل الفراعنة على لقبها وتأهلوا من خلالها إلى اولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف 2021 .

يأتى ذلك بعد قرار مسئولى الزمالك بتأجيل قرار عودة أحمد فتوح، انتظاراً لتقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق حول حاجة الفريق إلى جهود اللاعب فى الموسم الجديد، من عدمه، حيث سيعمل كارتيرون على تجهيز تقريره النهائى بشأن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى لحسم مدى حاجة الأبيض إلى جهود البعض منهم فى الموسم الجديد من عدمه .

ويرغب مسئولو سموحه فى تجديد إعارة اللاعب خاصة وأنه من القوام الأساسى للفريق بالإضافة لرغبة حمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى بقائه واقتناعه بقدراته فى ظل رغبة الجهاز الفنى بالإتفاق مع الإدارة فى تكوين فريق صغير السن يستطيع مجابهة الكبار .