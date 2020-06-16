شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تأجيل تسويق أزارو بعد الموافقة على مد إعارته للاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادي الأهلي جهودهم في ملف تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بعد الموافقة على طلب الأخير بمد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر المقبل، عقب اعلان قرار استئناف الدوري السعودي والذي من المنتظر أن ينتهي في الموعد المذكور، وينص عقد إعارة ازارو للاتفاق علي عودة اللاعب مطلع شهر يوليو المقبل الا ان جائحة كورونا تسببت في تعطيل كل دوريات العالم وبالتالي سيمتد الموسم في السعودية حتي شهر أكتوبر المقبل في الوقت الذي اكد الاتحاد الدولي فيفا أن مد اعارة اللاعبين لابد أن يتم بالتراضي بين الأندية وهو ما حدث في ملف إعارة ازارو.

من جانبه أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن ناديه لم يتلقي عروضاً رسمية لضم المغربي وليد آزارو، موضحاً أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول تلقي الاهلي عروضاً رسمية من أندية عربية وأوربية لضم المهاجم المغربي غير صحيح.

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،وأكد أمير توفيق ، أن بعض وكلاء اللاعبين يتحدثون من وقت لأخر عن رغبة أندية خارجية في شراء وليد آزارو لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع وبشكل رسمي حتى الأن ، وشدد أمير على أن النادي سيدرس بالتأكيد أية عروض تأتي لوليد آزارو أو غيره من اللاعبين بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر واللاعب لأتخاذ القرار المناسب لجميع الأطراف.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).