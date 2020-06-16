شكرا لقرائتكم عماد متعب: أحلم بالعمل في الأهلي ولن أترشح بانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أنه يتمنى العمل داخل القلعة الحمراء يوماً ما، مشدداً في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتعارض مع رغبة من يحاولون إقناعه بدخول انتخابات اتحاد الكرة القادمة التي لا يجد نفسه وفيها ويتحفظ على خوضها.

وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية :"العمل في الأهلي شرف كبير وأسعى أن أكون لي دور بارز داخل القلعة الحمراء إذا قاموا بطلبي"، وتابع ملك الدقيقة 90 أن النادي الأهلي وجماهيره بالتحديد لهما فضل كبير فيملا وصل اليه، معلقاً :"كانوا دائماً نعم السند لي والكرة بدون جماهير ليس لها معني"

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قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات، شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .