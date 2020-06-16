شكرا لقرائتكم دونجا نجم الإسماعيلي في أزمة بسبب "بحث " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود دونجا، صانع ألعاب النادي الإسماعيلي، عن مواجهته لأزمة في استكمال الأبحاث المطلوبة للكلية، بعدما تم استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمشروع بحثي، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم للإصابة.

وكتب دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام" حد من دُفعة تانية نظم يكلمني ضروري، أما نشوف قصة البحث اللي مش هتخلص دي".





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في سياق متصل، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبى الفريق بعد مشاركتهما فى مباراة كرة قدم خماسية مع بعض نجوم الكرة وفى حضور المطرب محمد حماقى، ويأتى هذا القرار بعد حالة الجدل التى صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة الدراويش الرافضة لعودة مسابقة الدورى خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا، وفى نفس الوقت يشارك لاعبوها فى مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على إذن من إدارة الإسماعيلى للمشاركة فى المباراة، بالإضافة للتخوف من تعرضهما للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهما مع الفريق حال الإعلان عن عودة الدورى بشكل رسمي.

وخاض حسام غالى، كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، مباراة خماسى مع المطرب محمد حماقى، وعدد من نجوم الزمالك السابقين مثل هانى السعيد، محمود دونجا، وأحمد مدبولى وطارق السعيد، بالإضافة إلى هشام محمد لاعب القلعة الحمراء السابق، ومحمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى نادى إنبى، والمهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، وذلك فى محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخلت قائمة النادى الإسماعيلى من الإصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة.