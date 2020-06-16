شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر عرض البرتوكول الطبى علي الأندية في اجتماع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجنايني، بروتوكولًا طبيًا على مسئولي الأندية في اجتماعات اليوم، حيث يتولى الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسي بجانب بحث مصير الدوري خلال الموسم الحالي.
يجتمع اتحاد الكرة اليوم مع ست أندية في الدوري الممتاز وهي الأهلي وإنبي وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدوري القسم الثاني لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .
وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم اجتماع غدًا الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.
وتابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام
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