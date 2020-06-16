شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر عرض البرتوكول الطبى علي الأندية في اجتماع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجنايني، بروتوكولًا طبيًا على مسئولي الأندية في اجتماعات اليوم، حيث يتولى الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسي بجانب بحث مصير الدوري خلال الموسم الحالي.

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يجتمع اتحاد الكرة اليوم مع ست أندية في الدوري الممتاز وهي الأهلي وإنبي وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدوري القسم الثاني لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم اجتماع غدًا الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وتابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام