تقارير تركية: النني يصدم بشكتاش بقرار العودة لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش قرر الرحيل عن ناديه التركي بنهاية الموسم الجاري والعودة إلى صفوف الدوري الإنجليزي مجددا.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة "فوتو ماك" التركية إن النني أبلغ إدارة بشكتاش برغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي وعدم الاستمرار في تركيا، على الرغم من رغبته السابقة في البقاء مع بشكتاش قبل نشوب خلاف مادي بينه وبين إدارة النادي، حيث طالب لاعب آرسنال المعار الحصول على مستحقاته المتأخرة خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

وسبق وأكد أكثر من تقرير تركي أن إدارة نادي بشكتاش كانت قد بدأت بالفعل محادثاتها مع الجانب الإنجليزي لتمديد إعارة النني لمدة موسم آخر بعد توصية سيرجين يالتشين مدرب الفريق التركي بالإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عامًا.

وأضافت التقارير أن أرسنال لن يمانع تمديد إعارة النني لبشكتاش إذا لم يتمكن من بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن لاعب وسط المنتخب الوطني لن يكون ضمن خطط ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز الجديد.

جدير بالذكر أن النني شارك بقميص بشكتاش في 29 مباراة بمختلف البطولات.