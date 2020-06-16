"ناس بتحارب عودة الكرة".. وائل جمعة يفتح النار على رافضي استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
انتقد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي المعتزل والمحلل الفني الحالي بقنوات بي إن سبورتس ردود أفعال بعض رؤساء أندية دوري We المصري، بعد قرار أشرف صبحي، وزير الرياضة باستكمال البطولة.
وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري، وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال جمعة: "الواحد بيستعجب من ردود الفعل على تأكيد وزير الرياضة استكمال الموسم الكروي في مصر من ناس المفروض تتمناه يرجع ولكن نواياهم سيئة".
وأضاف: "ناس بتحارب علشان الكرة مترجعش.. ولا يمكن فيروس كورونا قبل يوليو ٢٠٢٠ يكون مختلف عن كورونا بعد يوليو ٢٠٢٠".
وتابع: "محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة وإلا ما كنتم طلبتوا الكأس والدوري الجديد في أغسطس".
وأتم قائلا: "وبعدين اللعيبة بتلعب خماسي وأفراح عادي يعني ومن إمتي كان عندنا دوري منتظم؟.. شويه ضمير".
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