المجموعة الأولى بالقسم الثاني ترفض استكمال الدوري

أبلغت أندية المجموعة الأولى في القسم الثاني بالدوري، مسؤولي اتحاد الكرة، برغبتهم في عدم استكمال الموسم الحالي للدوري. عدم استكمال الموسم الحالي للدوري. وبرر مسؤولو الأندية رغبتهم بعدم وجود إمكانيات مادية لتوفير الإجراءات الاحترازية في الملاعب وتخوفهم من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا.

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