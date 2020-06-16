المجموعة الأولى بالقسم الثاني ترفض استكمال الدوري

أبلغت أندية المجموعة الأولى في القسم الثاني بالدوري، مسؤولي اتحاد الكرة، برغبتهم فيعدم استكمال الموسم الحالي للدوري.
وبرر مسؤولو الأندية رغبتهم بعدم وجود إمكانيات مادية لتوفير الإجراءات الاحترازية في الملاعب وتخوفهم من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا.
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