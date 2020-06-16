"يويفا" يحسم مصير دوري الأبطال وكأس أوروبا في اجتماع مهم غدا

يعقد الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اجتماعا مهما غدا الأربعاء وبعد غد الخميس لتحديد مواعيد وشكل استكمال مسابقاته للأندية وبطولة كأس أوروبا 2020 والتي تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل بسبب انتشار فيروس

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات للموسم المقبل، إضافة الى أمور عدة أبرزها

جدول مباريات كأس أوروبا والمدن المضيفة لها.

وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم يدرس استكمال مسابقتي الأندية بشكل جديد "بطولة نهائية" تشارك فيها ثمانية فرق، ويرجح أن تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة، ما سيعني نقل النهائي من مكانه المقرر سابقا، أي مدينة اسطنبول التركية.