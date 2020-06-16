يعقد الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اجتماعا مهما غدا الأربعاء وبعد غد الخميس لتحديد مواعيد وشكل استكمال مسابقاته للأندية وبطولة كأس أوروبا 2020 والتي تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل بسبب انتشار فيروسكورونا "كوفيد-19".
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات للموسم المقبل، إضافة الى أمور عدة أبرزهاجدول مباريات كأس أوروبا والمدن المضيفة لها.
وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم يدرس استكمال مسابقتي الأندية بشكل جديد "بطولة نهائية" تشارك فيها ثمانية فرق، ويرجح أن تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة، ما سيعني نقل النهائي من مكانه المقرر سابقا، أي مدينة اسطنبول التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر "يويفا" يحسم مصير دوري الأبطال وكأس أوروبا في اجتماع مهم غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.