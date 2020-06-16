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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في مباراة فيردربريمن بالدوري الألماني

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يحل فريق بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة ضيفا ثقيلا على نظيره فيردربريمن صاحب المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة في مبارة هامة والتي ستقام في الساعة الثامنة والنصف على ملعب فيسير ستاديون ضمن

منافسات الجولة 32 من البوندزليجا .

ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من : " نوير ، بافارد ، بواتينج ،  الابا ، هيرنانديز ، كيميتش د

كويسانسي ، جنابري ، جوريتسكا ، بيريستش ، زيركزي".
ويشهد الدوري الألماني ثلاثة مواجهات أخرى مهمة اليلة في مقدمتها مباراة مونشنجلاد باخ ضد فولفسبورج في الساعة السادسة والنصف ثم مباراة فرايبورج ضد هيرتا برلين في الساعة الثامنة والنصف وتقام آخر مباريات اليوم في نفس التوقيت وتجمع بين يونيون برلين و بادربورن.
 
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