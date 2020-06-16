تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة نظيره ليجانيس صاحب المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة في مواجهة تبدو سهلة لأصحاب الأرض والتي ستجمع الفريقين في الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الليجا. في الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الليجا. ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: شتيجن ، روبيرتو، بيكيه، أراخو، فيربو ، راكيتيتش ،دي يونج، فيدال ،

ويشهد الدوري الاسباني مارتين اخرتين حيث يلتقي بروسيا مونشنجلادباخ نظيره فولسبورج ففلسفة السابعة والنصف وفي نفس التوقيت يلتقى خيتافي مع إسبانيول.

بتشكيل مكون من: شتيجن ، روبيرتو، بيكيه، أراخو، فيربو ، راكيتيتش ،دي يونج، فيدال ، ميسي ، جريزمان،برايثوايت .ويشهد الدوري الاسباني مارتين اخرتين حيث يلتقي بروسيا مونشنجلادباخ نظيره فولسبورج ففلسفة السابعة والنصف وفي نفس التوقيت يلتقى خيتافي مع إسبانيول.

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