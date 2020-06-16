بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على فيردربريمن في الدوري الألماني .. الليلة

يحل فريق بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة ضيفا ثقيلا على نظيره فيردربريمن صاحب المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة في مبارة هامة والتي ستقام في الساعة الثامنة والنصف على ملعب فيسير ستاديون ضمن منافسات الجولة 32 من البوندزليجا . على ملعب فيسير ستاديون ضمن منافسات الجولة 32 من البوندزليجا . ويسعى بايرن ميونخ إلى الفوز باللقاء من أجل التقدم خطوة جديدة نحو حسم اللقب بشكل رسم . ويشهد الدوري الألماني ثلاثة مواجهات أخرى مهمة اليلة في مقدمتها مباراة مونشنجلاد باخ ضد فولفسبورج في الساعة السادسة والنصف ثم مباراة فرايبورج ضد هيرتا برلين في الساعة الثامنة والنصف وتقام آخر مباريات اليوم في نفس التوقيت وتجمع بين يونيون برلين و بادربورن.

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