بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على فيردربريمن في الدوري الألماني .. الليلة

يحل فريق بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة ضيفا ثقيلا على نظيره فيردربريمن صاحب المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة في مبارة هامة والتي ستقام في الساعة الثامنة والنصفعلى ملعب فيسير ستاديون ضمن منافسات الجولة 32 من البوندزليجا .
ويسعى بايرن ميونخ إلى الفوز باللقاء من أجل التقدم خطوة جديدة نحو حسم اللقب بشكل رسم .
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